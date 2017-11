Devisen: Eurokurs legt zu

FRANKFURT/SINGAPUR (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Donnerstag gestiegen.



Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1656 US-Dollar gehandelt, während der Kurs in der vergangenen Nacht noch bei 1,1620 Dollar lag. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,1612 Dollar festgesetzt.

Am Vorabend hatte die US-Notenbank Fed den Leitzins unverändert in einer Spanne von 1,00 bis 1,25 Prozent belassen. Analysten hatten damit gerechnet. Außerdem lieferte die Notenbank in der schriftlichen Stellungnahme zur Zinsentscheidung keine konkreten Hinweise auf eine Zinserhöhung bei der nächsten Sitzung im Dezember. Am Vormittag könnten noch Daten zur Stimmung der Einkaufsmanager in der Eurozone für neue Impulse am Devisenmarkt sorgen./jkr/oca