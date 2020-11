Devisen: Eurokurs knüpft an Vortagesgewinne an

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Mittwoch zugelegt und die Gewinne aus dem frühen Handel ein Stück weit ausgebaut.



Die Gemeinschaftswährung konnte damit an die Aufwärtstendenz der vergangenen Handelstage anknüpfen. Am Vormittag erreichte der Euro ein Tageshoch bei 1,1891 US-Dollar, nachdem er in der vergangenen Nacht bei 1,1851 Dollar gehandelt worden war. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,1882 (Montag: 1,1830) Dollar festgesetzt.

Marktbeobachter verwiesen auf jüngste Medienberichte, die Hoffnung auf ein Handelsabkommen zwischen der EU und Großbritannien nach dem Brexit machen. Auch der irische Premierminister Micheal Martin hatte zuletzt einen erfolgreichen Abschluss der Verhandlungen über einen Brexit-Handelspakt in Aussicht gestellt.

Neben dem Euro konnte auch das britische Pfund am Morgen im Handel mit dem US-Dollar weiter zulegen. Beim Pfund rückten außerdem Daten zur Preisentwicklung in den Fokus der Anleger. Am Morgen war bekannt geworden, dass die Inflation in Großbritannien im Oktober überraschend weiter gestiegen ist.

Am Dienstagabend hatte sich EZB-Präsidentin Chistine Lagarde zur Entwicklung von Corona-Impfstoffen geäußert und gesagt, dass jüngste Fortschritte bei der Impfstoffentwicklung die wirtschaftlichen Aussichten für die Eurozone aus Sicht der Notenbank zunächst nicht grundlegend verändern. Ganz ähnlich hatte sich auch der Präsident der US-Notenbank Fed, Jerome Powell, geäußert. Der hatte ebenfalls am Dienstagabend die Hoffnung auf eine stärkere Konjunktur durch einen Corona-Impfstoff gedämpft.

Im weiteren Tagesverlauf könnten Konjunkturdaten für neue Impulse im Handel mit dem Euro sorgen. Am späten Vormittag stehen Daten zur Preisentwicklung in der Eurozone auf dem Programm./jkr/jsl/stk