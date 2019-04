Devisen: Eurokurs klettert über 1,13 US-Dollar - Lira unter Druck

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Freitag zugelegt und ist über die Marke von 1,13 US-Dollar gestiegen.



Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1316 Dollar und damit so viel wie seit mehr als zwei Wochen nicht mehr. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1321 (Donnerstag: 1,1264) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8833 (0,8878) Euro.

Die gute Stimmung an den Börsen drückte auf den Dollar. Im Gegenzug stieg der Eurokurs. Der Dollar gelte als globale Reservewährung in unsicheren Zeiten und sei daher nicht mehr so stark gefragt, hieß es von Marktbeobachtern. Besser als erwartet ausgefallene Exportdaten aus China hatten am Morgen bereits für Zuversicht an den Märkten gesorgt. Trotz des Handelskonflikts mit den USA hatten die chinesischen Ausfuhren zugelegt, was die Ängste vor einer schwächelnden chinesischen Wirtschaft dämpfte.

Weitere Konjunkturdaten bewegten am Devisenmarkt kaum. Die Stimmung der US-Verbraucher hatte sich im März deutlicher als erwartet eingetrübt. Der Index der Uni Michigan war stärker als erwartet gefallen. Er ist ein Indikator für das Kaufverhalten der amerikanischen Verbraucher.

Unter Druck stand erneut die türkische Lira. Gegenüber dem Dollar betrugen die Verluste mehr als ein Prozent, zum Euro fast zwei Prozent. Fachleute begründeten die Schwäche vor allem mit politischen Faktoren. Die Skepsis gegenüber der Partei von Staatschef Erdogan, der AKP, ist groß, weil sie einige wichtige Resultate der Kommunalwahlen anzweifelt. Hauptstreitpunkt ist das Ergebnis in der Metropole Istanbul, wo eine Wahlwiederholung angestrebt wird. Darüber hinaus leidet das Land unter wirtschaftlichen Problemen. Im zweiten Halbjahr 2018 war die Türkei in die Rezession gerutscht.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86290 (0,86168) britische Pfund, 126,76 (125,30) japanische Yen und 1,1326 (1,1304) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (31,1 Gramm) wurde am Nachmittag mit 1293 Dollar gehandelt. Das waren rund 53 Cent mehr als am Vortag./elm/jsl/he