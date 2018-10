Devisen: Eurokurs kaum verändert - weiter unter 1,14 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Freitag nur wenig bewegt.



Am Vormittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1378 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,1416 Dollar festgesetzt.

Vor dem Wochenende stehen am Devisenmarkt amerikanische Wachstumsdaten im Mittelpunkt, die am Nachmittag veröffentlicht werden. Analysten rechnen für das dritte Quartal mit einem anhaltend robusten Wirtschaftswachstum, das aber etwas schwächer als das starke Ergebnis aus dem zweiten Quartal erwartet wird. Die Zahlen dürften wegen der aktuell grassierenden Konjunkturangst und der damit verbundenen Börsenschwäche auf großes Interesse stoßen.

In der Eurozone stehen unterdessen kaum wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Ein leichter Anstieg der Konsumlaune in Frankreich war am Markt erwartet worden und hatte keine nennenswerten Kursbewegungen zur Folge. Auch in Deutschland blieb die Konsumstimmung stabil./jkr/bgf/jha/