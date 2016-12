Devisen: Eurokurs kaum verändert - Stabil über 1,04 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Dienstag wenig verändert.



Die europäische Gemeinschaftswährung wurde am Nachmittag bei 1,0456 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am frühen Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,0445 (Freitag: 1,0446) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9574 (0,9573) Euro.

Der Handel verlief nach den Weihnachtsfeiertagen in ruhigen Bahnen. Auch überraschend gute Konjunkturdaten aus den USA konnten am Devisenmarkt keine nennenswerten Kursbewegungen auslösen. Im Dezember hatte die Stimmung der amerikanischen Verbraucher den besten Wert seit 2001 erreicht.

Unter Druck geriet jedoch der japanische Yen. In Japan bleibt die Preisentwicklung trotz einer extrem lockeren Geldpolitik der Notenbank ungewöhnlich schwach. Im November waren die Preise für Konsumgüter ohne frische Lebensmittel im Jahresvergleich um 0,4 Prozent gesunken. Dies war bereits der neunte Rückgang in Folge. Für die Geldpolitik der japanischen Notenbank spielt die Preisentwicklung in dieser Abgrenzung eine wichtige Rolle. Seit geraumer Zeit versucht sie durch eine beispiellose Geldflut die Inflation in Japan anzuschieben.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,85300 (0,85278) britische Pfund, 122,61 (122,60) japanische Yen und 1,0754 (1,0711) Schweizer Franken fest. Wegen eines Feiertages wurde an der Börse in London am Dienstag kein Preis für eine Feinunze Gold festgelegt./jkr/he