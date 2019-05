Devisen: Eurokurs kaum verändert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag nur wenig bewegt.



Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1141 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag etwas höher auf 1,1156 Dollar festgesetzt.

Sichere Anlagen bleiben laut Marktbeobachtern weiter gefragt. Am Mittwoch hatte dies dem Dollar bereits Rückenwind beschert. Der Dollar gilt als weltweite Reservewährung, die in unsicheren Phasen gesucht wird. Auslöser der Dollar-Gewinne waren Berichte chinesischer Staatsmedien, in denen der Einsatz Seltener Erden im Handelskonflikt zwischen den USA und China thematisiert wurde./jha/