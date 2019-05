Devisen: Eurokurs kaum verändert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch nur wenig bewegt.



Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1164 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag etwas höher auf 1,1192 Dollar festgesetzt.

Nach Einschätzung von Marktbeobachtern sind zur Wochenmitte vergleichsweise sichere Anlagen gefragt. Die Sorge vor einem weiteren Abflauen der Weltwirtschaft durch den Handelskonflikt zwischen den USA und China beflügelte zuletzt vor allem die Kurse von Staatsanleihen. Auch der japanische Yen und der Schweizer Franken profitierten am Morgen von der Suche nach Sicherheit. Der Kurs des Euro wurde dagegen gebremst./jkr/fba