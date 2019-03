Devisen: Eurokurs kaum verändert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Mittwoch in einer engen Handelsspanne gehalten.



Nach leichten Kursverlusten im frühen Handel erreichte die Gemeinschaftswährung gegen Mittag ein Tageshoch bei 1,1286 US-Dollar. Sie wurde damit etwas höher gehandelt als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,1291 Dollar festgesetzt.

Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Handel. Enttäuschende Stimmungsdaten aus der italienischen Wirtschaft konnten den Euro nicht belasten. Im März waren sowohl die Konsumlaune als auch die Unternehmensstimmung gesunken.

Aussagen des EZB-Präsident Mario Draghi konnten den Eurokurs ebenfalls kaum bewegen. Draghi sprach zwar von Konjunkturrisiken, wie eine Verschlechterung der Außennachfrage. Er rechnet aber insgesamt nicht mit einem Konjunktureinbruch in Europa.

Im weiteren Handelsverlauf dürfte der Brexit als das alles beherrschende Thema stärker in den Fokus rücken. Das britische Parlament stimmt am Abend über Alternativen zum Brexit-Deal von Premierministerin Theresa May ab. Die Abgeordneten im Unterhaus wollen auf eigene Faust eine Ersatzlösung für Mays Austrittsabkommen suchen, das sie bereits zwei Mal abgelehnt haben. Das britische Pfund bewegte sich zum US-Dollar ebenfalls in einer engen Handelsspanne./jkr/elm/mis