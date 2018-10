Devisen: Eurokurs kaum verändert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Montag mit wenig Bewegung in die neue Woche gestartet und hat sich knapp unter 1,14 US-Dollar gehalten.



Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1392 Dollar gehandelt und damit nahezu zum gleichen Kurs wie am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,1345 Dollar festgesetzt.

Die Drohung der Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) vom Freitagabend, die Kreditbewertung Italiens zu senken, sorgte damit nicht für größere Kursbewegungen. Während eine Woche zuvor die Ratingagentur Moody's die Bewertung für Italien gesenkt hatte, ließ S&P das Rating unverändert. Allerdings wurde der Ausblick für die Kreditbewertung von "stabil" auf "negativ" gesenkt, was eine Herabstufung in den kommenden Monaten möglich macht. Die Haushaltspolitik der italienischen Regierung hatte zuletzt für große Verunsicherung an den Finanzmärkten gesorgt.

Auch der Ausgang der Landtagswahl in Hessen, der für den weiteren Bestand der Regierungskoalition in Berlin eine hohe Bedeutung beigemessen worden war, hat keine nennenswerten Folgen am Devisenmarkt. Im Bundesland Hessen kann die Regierungskoalition aus CDU und Grünen nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis mit einer Mehrheit weiterregieren.

Im weiteren Handelsverlauf stehen kaum wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Erst am Nachmittag dürften Wirtschaftsdaten aus den USA wieder für mehr Bewegung am Devisenmarkt sorgen.