Devisen: Eurokurs kaum verändert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Dienstag nur wenig bewegt.



Am Vormittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1790 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag ebenfalls auf 1,1790 Dollar festgesetzt.

Zu den Verlieren zählte der japanische Yen. Das historische Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un in Singapur sorgte für etwas mehr Risikofreude bei den Anlegern. Sie machten einen Bogen um den Yen, der gemeinhin als sicherer Anlagehafen gilt. Zuvor war bekannt geworden, dass sich Nordkoreas Machthaber zu einer kompletten atomaren Abrüstung auf der koreanischen Halbinsel bereit erklärte.

Außerdem rücken im Tagesverlauf wichtige Konjunkturdaten stärker in den Fokus. Am späten Vormittag wird der ZEW-Konjunkturindikator für Deutschland veröffentlicht. Analysten erwarten einen weiteren Rückgang der Indexwerte zur Einschätzung der aktuellen Lage und zu den Erwartungen an die künftigen Geschäfte.

Die stärksten Impulse für den Handel am Devisenmarkt werden am Nachmittag mit der Veröffentlichung neuer Inflationsdaten in den USA erwartet. Für Mai rechnen Analysten mit ein Anstieg der Inflationsrate und einem Wert über de Zielmarke der US-Notenbank Fed.

"Die Fed hat sowohl ihr Arbeitsmarkt- als auch ihr Inflationsziel erreicht, einer weiteren Normalisierung der Geldpolitik steht nichts mehr im Wege", kommentierte US-Experte Bernd Weidensteiner von der Commerzbank. Am Devisenmarkt wird fest damit gerechnet, dass die Fed am Mittwoch eine weitere Zinserhöhung beschließt./jkr/bgf/fba