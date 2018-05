Devisen: Eurokurs kaum verändert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Freitag wenig bewegt.



Nach der jüngsten Talfahrt konnte sich die Gemeinschaftswährung kurz vor dem Wochenende weiter stabilisieren. Am Morgen wurde der Euro bei 1,1986 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,1992 Dollar festgesetzt.

Der Euro hielt sich zuletzt vergleichsweise stabil, nachdem er am Mittwoch noch auf den tiefsten Stand seit Mitte Januar gefallen war. Seit Mitte April hat die Gemeinschaftswährung mehr als drei Prozent an Wert verloren, was von Experten unter anderem mit zuletzt enttäuschenden Konjunkturdaten aus der Eurozone erklärt wurde.

Am Morgen sprachen Marktbeobachter von einem impulsarmen Handel am Devisenmarkt. Die Anleger hielten sich vor wichtigen Konjunkturdaten vorerst zurück. Am Nachmittag steht der US-Arbeitsmarktbericht auf dem Programm, der an den Finanzmärkten stark beachtet wird. Außerdem könnten am Vormittag Daten zur Stimmung der Einkaufsmanager in der Eurozone für Impulse im Handel mit dem Euro sorgen./jkr/jha/