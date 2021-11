Devisen: Eurokurs kaum verändert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Montag nur wenig bewegt.



Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1561 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag noch deutlich höher auf 1,1645 Dollar festgesetzt.

Am Freitag hatte im Handelsverlauf eine Dollar-Stärke den Euro unter Druck gesetzt. In den USA hatten Daten zur Preisentwicklung einen weiter vergleichsweise hohen Inflationsdruck gezeigt. Die dürfte die US-Notenbank Fed darin bestärken, schon bald mit dem Ausstieg aus der extrem lockeren Geldpolitik zu beginnen.

Zum Wochenauftakt sprachen Marktbeobachter von einem eher impulsarmen Handel am Devisenmarkt. Am Nachmittag könnten wichtige Konjunkturdaten aus den USA für etwas mehr Kursbewegung sorgen. Auf dem Programm stehen Daten zur Stimmung der Einkaufsmanager in der Industrie der größten Volkswirtschaft der Welt./jkr/eas