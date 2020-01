Devisen: Eurokurs kaum verändert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am ersten Handelstag des neuen Jahres nur wenig bewegt.



Am Donnerstagvormittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1212 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum Kurs wie am Dienstagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,1234 Dollar festgesetzt.

Daten zur Stimmung der Einkaufsmanager in den Industriebetrieben der Eurozone konnten dem Euro am Donnerstag keine neue Richtung geben. Im Dezember hatte sich die Stimmung nicht so stark eingetrübt wie bisher gedacht. Der vom britischen Forschungsinstitut Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex war im Dezember auf 46,3 Punkte gefallen, nachdem zuvor in einer ersten Schätzung ein stärkerer Rückgang gemeldet worden war.

Am Nachmittag werden in den USA die wöchentlichen Daten vom Arbeitsmarkt erwartet. Ansonsten sind aber wenige Ereignisse absehbar, die am Devisenmarkt für Bewegung sorgen könnten./jkr/bgf/jha/