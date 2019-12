Devisen: Eurokurs kaum verändert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Montag wenig bewegt.



Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1018 US-Dollar gehandelt und damit nahezu auf dem gleichen Niveau wie am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag etwas tiefer auf 1,0982 (Donnerstag: 1,1005) Dollar festgesetzt.

Damit hielt sich der Euro weiter in einer vergleichsweise engen Handelsspanne in der Nähe der Marke von 1,10 Dollar. Nach dem Thanksgiving-Feiertag und einem verlängerten Wochenende vieler Anleger werden die US-Märkte ab dem Nachmittag wieder neue Impulse liefern können.

Außerdem könnten im Tagesverlauf neue Konjunkturdaten aus der Eurozone für mehr Kursbewegung am Devisenmarkt sorgen. Auf dem Programm stehen Kennzahlen zur Stimmung der Einkaufsmanager in den Industriebetrieben, die an den Finanzmärkten stark beachtet werden./jkr/jha/