Devisen: Eurokurs kaum verändert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Montag zunächst wenig bewegt.



Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,0980 US-Dollar gehandelt und damit nahezu auf dem gleichen Niveau wie am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,0979 Dollar festgesetzt.

Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Wochenauftakt am Devisenmarkt. Am Freitag hatte der Arbeitsmarktbericht der US-Regierung für September keine eindeutigen Signale geliefert, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Die Arbeitslosigkeit in den USA ist zwar auf den tiefsten Stand seit etwa 50 Jahren gesunken, dagegen war die Lohnentwicklung unerwartet schwach ausgefallen./jkr/mis