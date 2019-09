Devisen: Eurokurs kaum verändert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich zum Wochenbeginn nur wenig bewegt.



Am Montagmorgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1028 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,1027 Dollar festgesetzt.

Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Handel. Damit dürfte sich der Euro weiter über der Marke von 1,10 Dollar stabilisieren, nachdem er in der vergangenen Woche zeitweise bis auf 1,0926 Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit zwei Jahren gefallen war.

Im Tagesverlauf stehen nur vergleichsweise wenig wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Für etwas Bewegung könnten Daten zur deutschen Handelsbilanz sorgen./jkr/jha/