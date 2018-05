Devisen: Eurokurs kaum bewegt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Montag kaum verändert gezeigt.



Händler gehen bis zur Öffnung der Märkte in den USA von einem eher ruhigen Handel aus, in London ist heute Feiertag. Der Euro notierte zuletzt praktisch unverändert bei 1,1962 US-Dollar und damit auf dem Niveau von Freitagabend.

Der starke Anstieg der Ölpreise angesichts möglicher Sanktionen gegen den Iran durch US-Präsident Donald Trump hat den Dollar etwas unter Druck gesetzt, berichten Händler. Am Freitag war der Euro im europäischen Geschäft mit 1,1911 Dollar auf den tiefsten Stand seit Ende Dezember gefallen war.

Am Montagmorgen steht der Auftragseingang für die Industrie in Deutschland auf der Agenda. Weitere mögliche kursrelevante Daten fallen nicht ins Auge./stk/fba