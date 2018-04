Devisen: Eurokurs kaum bewegt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Eurokurs hat am Ostermontag in dünnen Handel kaum verändert notiert.



Gegen Mittag kostete die Gemeinschaftswährung zuletzt 1,2331 US-Dollar und damit in etwa soviel wie am Freitag.

Vergangene Woche hatte der Eurokurs seit dem Wochenhoch am Dienstag bei 1,2476 Dollar im Zuge einer Dollar-Stärke nach überraschend guten Konjunkturdaten wieder verloren. Diese Woche dürfte für Investoren das wichtigste Ereignis der US-Arbeitsmarktbericht am Freitag sein. Der von Volkswirten erwarteten Abschwächung des Beschäftigungszuwachses im März wird ohne größere Sorge entgegen gesehen.

In Europa sind heute alle wichtigen Börsen und Märkte wegen des Osterfeiertages geschlossen. Bis zum Öffnen der Märkte in den USA heute Nachmittag erwarten Händler kaum Impulse./stk