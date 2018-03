Devisen: Eurokurs kämpft um Marke von 1,24 US-Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Eurokurs musste am Dienstag die tags zuvor zurückeroberte Marke von 1,24 US-Dollar zeitweise bereits wieder abgeben.



Zuletzt notierte die Gemeinschaftswährung im US-Handel aber wieder knapp darüber. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,2376 (Montag: 1,2411) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8080 (0,8057) Euro gekostet.

Jüngste Konjunkturdaten versetzten der Euphorie über den robusten Aufschwung in der Eurozone einen Dämpfer. Zuletzt hatten sich eine Reihe wichtiger Frühindikatoren in der Eurozone auf hohem Niveau abgeschwächt. "Vor diesem Hintergrund werden Erwartungen einer schnelleren Anpassung der EZB-Geldpolitik nicht forciert", bemerkte Ulrich Wortberg, Analyst bei der Landesbank Hessen-Thüringen. Am Mittag hatte das EZB-Ratsmitglied Ewald Nowotny gesagt, dass die Notenbank wohl erst im Sommer über die weitere Geldpolitik in der Eurozone entscheiden werde./ag/he