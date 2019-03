Devisen: Eurokurs hält starke Vortagesgewinne

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Donnerstag die starken Kursgewinne vom Vorabend nach geldpolitischen Beschlüssen der US-Notenbank Fed gehalten.



Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1420 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag deutlich niedriger auf 1,1354 Dollar festgesetzt.

Am Vorabend hatten die US-Währungshüter signalisiert, dass es im laufenden Jahr keine weitere Zinserhöhung in USA geben wird. Außerdem will die Notenbank das Abschmelzen ihrer billionenschweren Bilanz stoppen. Dies hatte den Kurs des Dollar stark belastet und dem Euro im Gegenzug Auftrieb verliehen.

Nachdem die Fed den Leitzins unverändert belassen hatte, sagte Notenbankpräsident Jerome Powell in der anschließenden Pressekonferenz, dass es eine gute Zeit sei, geduldig zu sein und abzuwarten. Aktuelle Konjunkturdaten sprächen weder für Zinserhöhungen noch für Zinssenkungen. "Die Fed-Kommunikation sieht ganz danach aus, als würde die Fed sich auf eine längere Zinspause vorbereiten", kommentierte Analystin Charlotte Heck-Parsch von der BayernLB die Beschlüsse./jkr/jha/