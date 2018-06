Devisen: Eurokurs hält sich über 1,18 US-Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag im späten US-Devisenhandel über der Marke von 1,18 US-Dollar gehalten.



Nach wie vor stützt die Erwartung, dass die EZB auf ihrer nächsten Sitzung am kommenden Donnerstag Hinweise auf ein Ende der Anleihekäufe zum Jahresende geben könnte. Zuletzt handelte die Gemeinschaftswährung mit 1,1813 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1836 (Mittwoch: 1,1765) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8449 (0,8500) Euro.

"Nach den Andeutungen von EZB-Chefvolkswirt Peter Praet vom Mittwoch geht mittlerweile wohl fast jeder Marktteilnehmer davon aus, dass die EZB nächste Woche den Ausstieg aus ihrem Wertpapier-Kaufprogramm ankündigen wird", heißt es in einem Kommentar der Commerzbank. Ein absehbares Ende der sehr lockeren Geldpolitik würde den Euro stützen./bek/jha/