Devisen: Eurokurs hält sich über 1,16 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Eurokurs hat sich am Freitag im New Yorker Handel nach einem spürbaren Anstieg über der Marke von 1,16 US-Dollar gehalten.



Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1588 Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8630 Euro gekostet.

Der Kurs des Dollar geriet nach Äußerungen des US-Notenbankchefs Jerome Powell während des Notenbankertreffens im US-amerikanischen Jackson Hole unter Druck, der Eurokurs legte im Gegenzug zu. Powell hatte bekräftigte, dass die Notenbank auf Zinserhöhungskurs bleibe./mis/he