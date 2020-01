Devisen: Eurokurs hält sich knapp über 1,11 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Freitag kaum bewegt.



Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1109 US-Dollar gehandelt und damit nahezu auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,1110 Dollar festgesetzt.

Seit Donnerstag läuft der Handel am Devisenmarkt in vergleichbar ruhigen Bahnen. Zuvor hatte die Iran-Krise für starke Kursbewegungen bei wichtigen Währungen gesorgt. Im weiteren Tagesverlauf dürften Konjunkturdaten aus der Eurozone und aus den USA stärker in den Fokus am Devisenmarkt rücken.

Bis zum Mittag werden eine Reihe von Kennzahlen zur Industrieproduktion in führenden Euroländern erwartet. Am Nachmittag könnte der US-Arbeitsmarktbericht für Dezember für neue Impulse sorgen. Am Markt wird mit einer weiter robusten Entwicklung auf dem amerikanischen Arbeitsmarkt gerechnet./jkr/jha/