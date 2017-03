Devisen: Eurokurs hält Vortagesgewinne - weiter über 1,07 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat seine starken Vortagesgewinne nach geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank Fed und dem Wahlsieg der rechtsliberalen Partei des niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte am Donnerstag halten können.



Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0739 US-Dollar gehandelt und damit kaum verändert im Vergleich zur vergangenen Nacht. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,0622 Dollar festgesetzt.

Am Vorabend sorgten geldpolitische Entscheidungen der US-Notenbank für einen ersten Schub beim Euro. Die Fed hatte den Leitzins wie erwartet erneut erhöht. Wichtiger für die Kursentwicklung am Devisenmarkt war aber die Einschätzung der künftigen Zinsentwicklung durch die amerikanischen Notenbanker. Die hatten drei Zinsschritte im laufenden Jahr erwartet und damit ihre Prognose nicht verändert. Weil Anleger zum Teil auf eine Anhebung der Zinsprognose gesetzt hatten, geriet der Dollar nach den Beschlüssen unter Druck und der Euro konnte im Gegenzug zulegen.

Einen weiteren Schub erhielt der Euro nach Veröffentlichung der ersten Ergebnisse der Parlamentswahl in den Niederlanden. Die rechtsliberale Partei von Ministerpräsident Rutte ging als klarer Wahlsieger hervor. Der Rechtspopulist und Europa-Gegner Geert Wilders hatte hingegen einen deutlichen Dämpfer erhalten./jkr/stb