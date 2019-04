Devisen: Eurokurs gibt weiter nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Mittwoch an die Kursverluste vom Vortag angeknüpft und ist weiter gesunken.



Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1217 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,1245 Dollar festgesetzt.

Am Vortag hatten Spekulationen auf ein vorzeitiges Ende der Regierungskoalition in Italien für höhere Risikoaufschläge bei italienischen Staatsanleihen gesorgt und den Eurokurs belastet. Im weiteren Tagesverlauf dürften allerdings Konjunkturdaten wieder stärker in den Fokus rücken. Am Vormittag wird das Ifo-Geschäftsklima erwartet, das wichtigste Konjunkturbarometer für die deutsche Wirtschaft.

Kräftige Kursverluste gab es am Morgen beim australischen Dollar, nachdem sich die Inflation in Australien in den ersten drei Monaten des Jahres deutlich abgeschwächt hatte. Eine Inflationsrate von nur noch 1,3 Prozent im ersten Quartal sorgte am Devisenmarkt für Spekulationen auf eine lockerere Geldpolitik der australischen Notenbank./jkr/fba