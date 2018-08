Devisen: Eurokurs gibt weiter nach

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Donnerstag im New Yorker Handel unter Druck geblieben.



Die Gemeinschaftswährung fiel zuletzt auf 1,1535 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1579 Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8636 Euro gekostet.

Während der Eurokurs nachgab, legte der US-Dollar gegenüber vielen Währungen zu. Er profitierte von der Aussicht auf weiter steigende Zinsen. Investoren hatten das am Vortag veröffentlichten Protokoll zur jüngsten Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed so interpretiert. Bislang signalisieren die Währungshüter die Fed zwei weitere Anhebungen in diesem Jahr. Am Freitag wird sich Fed-Chef Jerome Powell auf der Notenbankkonferenz im amerikanischen Jackson Hole äußern.

Der Eurokurs wurde zusätzlich durch einen Bericht des "Handelsblatt" belastet. Demnach stehen die Aussichten für Bundesbankpräsident Jens Weidmann schlecht, Nachfolger von EZB-Präsident Mario Draghi zu werden./mis/he