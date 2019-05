Devisen: Eurokurs gibt leicht nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Montag an die Kursverluste der vergangenen Woche angeknüpft.



Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1189 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem Niveau von Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,1155 Dollar festgesetzt.

Das beherrschende Thema an den Märkten am Morgen waren die von US-Präsident Donald Trump angekündigten Zölle auf Wareneinfuhren aus China. Sie sollen auf 25 Prozent erhöht werden und schon ab diesem Freitag gelten.

Am Vormittag stehen einige Konjunkturdaten auf dem Programm. Für die Länder der Eurozone werden die Einkaufsmanagerindizes erwartet. Sie gelten als Barometer für die Stimmung im Dienstleistungssektor./elm/fba