Devisen: Eurokurs gibt leicht nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Dienstag leicht gefallen.



Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1688 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,1737 Dollar festgesetzt.

Seit vergangenem Freitag hat sich die Gemeinschaftswährung vorerst stabilisieren können, nachdem zuvor die Sorge vor politischen Querelen in Italien den Euro stark belastet hatte. Nach Einschätzung von Marktbeobachtern ist es aber noch zu früh für eine Entwarnung. Die neue Regierung in Rom aus populistischen Parteien bleibe eines der beherrschenden Themen am Devisenmarkt.

Im weiteren Tagesverlauf könnten außerdem Konjunkturdaten für neue Impulse im Handel mit dem Euro sorgen. Am Vormittag stehen Kennzahlen zur Stimmung der Einkaufsmanager im Bereich Dienstleistungen in der Eurozone auf dem Programm. Am Nachmittag folgen die entsprechenden Daten aus den USA, die am Markt stark beachtet werden./jkr/fba