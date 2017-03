Devisen: Eurokurs gibt etwas nach - Südafrikanischer Rand unter Druck

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Eurokurs hat am Freitag infolge gesunkener Inflationsraten nachgegeben.



Die europäische Gemeinschaftswährung wurde am Mittag mit 1,0670 US-Dollar gehandelt. Vor der Veröffentlichung von Preisdaten aus der Eurozone war er noch bis auf 1,0697 Dollar gestiegen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstag auf 1,0737 (Mittwoch: 1,0748) Dollar festgesetzt.

Die Inflationsrate im Euroraum ist im März wieder deutlich unter den Zielwert der Europäischen Zentralbank (EZB) von knapp zwei Prozent gefallen. Die Verbraucherpreise sind um 1,5 Prozent zum Vorjahresmonat gestiegen. Volkswirte hatten mit einer Rate von 1,8 Prozent gerechnet.

Die von einigen Beobachtern zuletzt geschürten Zinserhöhungsspekulationen haben somit einen Dämpfer erhalten. Dies belastet den Euro. Vor allem der Rückgang der Kernrate, bei der schwankungsanfällige Preise für Energie und Lebensmittel herausgerechnet werden, spricht laut Ökonomen gegen eine Abkehr von der sehr lockeren Geldpolitik. Zudem hatten zuletzt EZB-Vertreter deutlich gemacht, dass keine baldige Trendwende in der Geldpolitik zu erwarten sei.

Deutlich unter Druck geriet in der Nacht der südafrikanische Rand. Südafrikas Präsident Jacob Zuma hat den international angesehenen Finanzminister Pravin Gordhan entlassen. Gordhan galt bei vielen Investoren als Garant der Stabilität für die Wirtschaft des Landes. Im Vormittagshandel erholte sich der Rand ein wenig von seinen Verlusten./jsl/jkr/tos