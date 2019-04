Devisen: Eurokurs gibt etwas nach

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Eurokurs hat am Donnerstag im New Yorker Handel etwas nachgegeben.



Im Tief kostete die Gemeinschaftswährung 1,1250 US-Dollar. Zuletzt wurden 1,1257 Dollar bezahlt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1264 (Mittwoch: 1,1279) US-Dollar festgesetzt, der Dollar damit 0,8878 (0,8866) Euro gekostet.

Weder der Euro noch das britische Pfund profitierten von der Einigung zwischen Großbritannien und der Europäischen Union (EU) auf eine Verschiebung des Brexit bis Ende Oktober. Ein Austritt aus der EU ohne Abkommen ist damit vorerst abgewendet.

"Der Brexit wird zur unendlichen Geschichte", kommentierte Ulrich Leuchtmann, Devisenexperte bei der Commerzbank. Die Gefahr eines Austritts ohne Einigung und damit ein Absturzrisiko für das britische Pfund gebe es auf absehbare Zeit nicht mehr./jsl/ajx/he