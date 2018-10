Devisen: Eurokurs gibt etwas nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Montag nur wenig bewegt und weiter knapp über 1,15 US-Dollar gehalten.



Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1512 Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am späten Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,1506 Dollar festgesetzt.

Damit hat sich der Euro nach deutlichen Kursverlusten in der vergangenen Woche vorerst stabilisiert. Steigende Renditen bei US-Staatsanleihen hatten dem Dollar zuletzt Auftrieb gegeben und den Euro im Gegenzug belastet. Der am Devisenmarkt stark beachtete Arbeitsmarktbericht der US-Regierung für September, der am Freitag veröffentlicht worden war, hatte dem Dollar keinen neuen Auftrieb geben können. Zwar war die amerikanische Arbeitslosenquote auf den tiefsten Stand seit fast 50 Jahren gefallen. Dagegen war die Zahl der neuen Stellen aber deutlich niedriger als erwartet ausgefallen.

Im weiteren Tagesverlauf rechnen Marktbeobachter mit einem eher ruhigen Handel am Devisenmarkt. Es stehen nur wenige Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren können. Am Morgen könnten noch Daten zur deutschen Industrieproduktion für Impulse sorgen./jkr/jha/