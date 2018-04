Devisen: Eurokurs gibt etwas nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Montag etwas nachgegeben.



Die europäische Gemeinschaftswährung wurde am Vormittag mit 1,2114 US-Dollar gehandelt. Am Morgen hatte er zeitweise noch bei 1,2139 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,2070 (Donnerstag: 1,2168) Dollar festgesetzt.

Schwache Einzelhandelsumsätze aus Deutschland belasteten den Euro ein wenig. Im März sind die Umsätze im Monatsvergleich preisbereinigt um 0,6 Prozent gesunken. Es war der vierte Rückgang in Folge. Analysten hatten hingegen einen Anstieg erwartet.

Im weiteren Handelsverlauf könnten noch die anstehenden Zahlen zu den Verbraucherpreisen im April den Markt bewegen. Für die Eurozone wird die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Daten zur Geldmenge und Kreditvergabe im März veröffentlichen./jsl/jha/