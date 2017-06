Devisen: Eurokurs gibt etwas nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Mittwoch etwas gesunken.



Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1266 US-Dollar gehandelt, nachdem der Kurs in der vergangenen Nacht zeitweise bis auf 1,1282 Dollar gestiegen war. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagmittag auf 1,1258 (Montag: 1,1249) Dollar festgesetzt.

Marktbeobachter sprachen von einem eher impulsarmen Handel. Die Anleger hielten sich vor wichtigen geldpolitischen Entscheidungen der EZB an diesem Donnerstag zurück. "Ab morgen wird es spannend", kommentierte Devisenexpertin Antje Praefcke von der Commerzbank. Von der Zinssitzung der Notenbank erhoffen sich viele Anleger eine Änderung der Wortwahl in der Stellungnahme der Währungshüter.

Wegen der zuletzt robusten Entwicklung der Konjunktur in der Eurozone rechnet der Markt damit, dass EZB-Präsident Mario Draghi die Einschätzung der Risiken für den Währungsraum ändern dürfte. Viele Experten gehen davon aus, dass Draghi die Risiken als mittlerweile "ausgeglichen" bezeichnen wird./jkr/jha/