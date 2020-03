Devisen: Eurokurs gibt etwas nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Eurokurs hat am Freitagmittag wieder etwas nachgegeben.



Die europäische Gemeinschaftswährung wurde zuletzt mit 1,1166 Dollar gehandelt und ist damit wieder unter 1,12 Dollar gefalle. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,1240 (Mittwoch: 1,1336) Dollar festgesetzt.

EZB-Ratsmitglied Ignazio Visco stellte bei Bedarf weitere Maßnahmen der Europäischen Zentralbank in Aussicht. So könne die Notenbank Anleihekäufe vorziehen und auf einige Staaten konzentrieren. Die am Donnerstag beschlossenen Schritte zur Dämpfung der wirtschaftlichen Belastungen durch die Coronavirus-Pandemie waren teilweise als unzureichend kritisiert worden.

Zudem hatte EZB-Präsidentin Christine Lagarde auf Rückfrage gesagt, die EZB sei nicht dafür zuständig, Zinsunterschiede zwischen den Euroländern zu beseitigen. Diese Äußerung hatte an den Anleihemärkten scharfe Reaktionen hervorgerufen. Italienische und griechische Staatstitel hatten daraufhin stark an Wert verloren, in der Folge erhöhten sich ihre Renditen.

Die Gemeinschaftswährung hat eine turbulente Entwicklung hinter sich. Inmitten heftiger Finanzmarktturbulenzen war sie am Donnerstag zeitweise bis auf 1,1055 Dollar gefallen. Der Dollar hatte dagegen zu allen wichtigen Währungen zugelegt, der Dollarindex war auf ein Dreijahreshoch gestiegen. Die US-Notenbank Fed hatte neue Geldspritzen für die Banken und Änderungen ihrer monatlichen Anleihekäufe angekündigt./mf/bgf/jha/