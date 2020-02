Devisen: Eurokurs gibt etwas nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Mittwoch etwas gefallen und hat damit an die leichten Verluste seit Beginn der Woche angeknüpft.



Gegen Mittag rutschte die Gemeinschaftswährung auf ein Tagestief bei 1,1015 US-Dollar, nachdem sie am Morgen bei 1,1045 Dollar gehandelt worden war. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,1048 Dollar festgelegt.

Nach wie vor bleibt das Coronavirus ein bestimmender Faktor am Devisenmarkt. Nach Einschätzung der EZB-Präsidentin Christine Lagarde ist die schnelle Ausbreitung des Virus eine Belastung. Dies sorge für zusätzliche Unsicherheit für die konjunkturelle Entwicklung. Die EZB werde genau beobachten, wie sich diese Risiken weiter entwickeln, sagte Lagarde in einer Rede in Paris.

Nach Einschätzung des Experten Patrick Boldt von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) hat der Euro seine Konsolidierung weiter fortgesetzt. Besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten aus der Eurozone konnten der Gemeinschaftswährung keinen Auftrieb verleihen. Im Januar hatte sich die Stimmung der Einkaufsmanager überraschend verbessert, wie aus Daten des britischen Forschungsunternehmens Markit hervorgeht. Der Wind dürfte gedreht haben, sagte Markit-Chefökonom Chris Williamson mit Blick auf die konjunkturelle Lage.

Am Nachmittag stehen Konjunkturdaten aus den USA auf dem Programm, die für neue Impulse am Devisenmarkt sorgen könnten. Unter anderem wird der ISM-Index für den Dienstleistungssektor der USA veröffentlicht. Dies ist ebenfalls ein Indikator für die Stimmung der Einkaufsmanager, der am Markt stark beachtet wird. Außerdem wird der ADP-Beschäftigungsbericht einen Vorgeschmack auf den offiziellen US-Arbeitsmarktbericht liefern./jkr/bgf/zb