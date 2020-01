Devisen: Eurokurs gibt deutlich nah - Iran-Konflikt stützt Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Eurokurs hat am Dienstag belastet durch die unsichere Lage im Nahen Osten merklich nachgegeben.



Im New Yorker Handel wurden zuletzt 1,1143 US-Dollar für die Gemeinschaftswährung bezahlt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1172 (Montag: 1,1194) Dollar festgesetzt, somit hatte der Dollar 0,8951 (0,8933) Euro gekostet.

Die Sorgen wegen des Konflikts zwischen den USA und dem Iran rückten am Devisenmarkt wieder stärker in den Fokus. Bei einer Massenpanik während des Trauerzugs für den von den USA getöteten iranischen General Ghassem Soleimani waren in der Stadt Kerman mindestens 50 Menschen ums Leben gekommen.

Profitieren konnte von der erneut gestiegenen Verunsicherung der als sicher geltende US-Dollar. Er legte zu allen wichtigen Währungen zu. Im europäischen Nachmittagsgeschäft hatte der Dollar zudem von robusten Konjunkturdaten aus den USA profitiert. So hatte sich dort die Stimmung im Dienstleistungssektor im Dezember stärker aufgehellt als erwartet. Der sogenannte ISM-Index signalisiert ein robustes Wachstum für den größten Sektor der US-Wirtschaft./jsl/bgf/he/ajx/he