Devisen: Eurokurs gibt anfängliche Gewinne wieder ab

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Montag anfängliche Kursgewinne wieder abgegeben.



Bis zum Mittag fiel der Kurs der Gemeinschaftswährung auf 1,0668 US-Dollar zurück. Im frühen Handel war der Euro noch bis auf 1,0714 Dollar gestiegen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,0606 (Donnerstag: 1,0551) Dollar festgesetzt.

Händler sprachen von leichten Gewinnmitnahmen im Vormittagshandel. Der Eurokurs hatte vor dem Wochenende noch deutlich zugelegt. Zudem ging die italienische Industrieproduktion im Januar stärker als erwartet zurück. Devisenexperten erwarten aber eine Fortsetzung der Kursgewinne des Euro, da sich offenbar ein Kurswechsel in der EZB-Politik abzeichne.

"Die EZB-Politik scheint ein immer überzeugenderes Argument für Europas Gemeinschaftswährung zu werden", kommentierte Devisenexperte Ulrich Leuchtmann von der Commerzbank. Seiner Einschätzung nach erwarten viele Investoren eine Rückführung der Anleihekäufe noch in diesem Jahr. Außerdem würden Anleger trotz gegenteiliger Aussagen von EZB-Präsident Mario Draghi davon ausgehen, dass die erste Zinserhöhung in der Eurozone noch vor dem Ende der Anleihekäufe erfolgen werde. Bei der am Mittwoch anstehenden Zinssitzung der US-Notenbank gilt eine Leitzinsanhebung als eingepreist./jsl/tos/stb