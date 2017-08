Devisen: Eurokurs gibt nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Donnerstag einen Teil der kräftigen Zuwächse seit dem Vorabend wieder abgegeben.



Bis zum Nachmittag fiel der Kurs der Gemeinschaftswährung auf 1,1735 US-Dollar. Im frühen Handel war er noch zeitweise bis auf 1,1790 Dollar gestiegen. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1697 (Mittwoch: 1,1710) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8549 (0,8540) Euro.

Am Mittwoch und am Donnerstagmorgen hatte noch die Auflösung von wirtschaftspolitischen Beratergremien durch US-Präsident Donald Trump den Dollar belastet. Auch Diskussionen in der US-Notenbank über die schwache Inflation hatten den Dollarkurs gedrückt. Im weiteren Tagesverlauf setzte dann eine Gegenbewegung ein.

Die Inflation in der Eurozone ist im Juli wie erwartet stabil geblieben. Konjunkturdaten aus den USA fielen unterdessen durchwachsen aus. Die Industrieproduktion legte schwächer als erwartet zu, die Frühindikatoren lagen im Rahmen der Prognosen und die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe fielen deutlicher als erwartet.

Mitglieder des EZB-Rats haben sich besorgt mit Blick auf einen zu stark steigenden Eurokurs gezeigt. Es bestehe die Gefahr, dass der Euro mehr steige, als dies durch die wirtschaftliche Erholung gerechtfertigt sei, heißt es im am Donnerstag veröffentlichten Protokoll zur jüngsten Zinssitzung. Daher brauche die EZB künftig mehr Raum und Flexibilität, um ihre Geldpolitik in die eine oder andere Richtung anzupassen.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,90895 (0,90993) britische Pfund, 128,81 (129,79) japanische Yen und 1,1311 (1,1406) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold wurde in London am Nachmittag mit 1285,15 (1272,75) Dollar gefixt. Ein Kilogramm Gold kostete 34 921,00 Euro Euro./tos/jsl/stk