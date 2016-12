Devisen: Eurokurs gestiegen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Eurokurs ist am Freitag gestiegen.



Die europäische Gemeinschaftswährung wurde am Morgen mit 1,0522 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstag noch auf 1,0453 (Mittwoch: 1,0401) Dollar festgesetzt.

In der Nacht war der Eurokurs kurzzeitig bis auf 1,0653 Dollar hochgeschossen. Verantwortlich waren laut Händlern durch Computerprogramme ausgelöste Käufe. Im sehr dünnen Handel seien Schneeballeffekte ausgelöst worden. Allerdings gab der Euro seine Gewinne größtenteils wieder rasch ab.

Im weiteren Handelsverlauf werden noch Zahlen zu den spanischen Verbraucherpreisen und dem Einkaufsmanagerindex der Region Chicago veröffentlicht./jsl/das