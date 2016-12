Devisen: Eurokurs gestiegen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Eurokurs ist am Donnerstag im frühen Handel gestiegen.



Die europäische Gemeinschaftswährung wurde mit 1,0459 US-Dollar gehandelt. Am Mittwochnachmittag war der Euro noch unter die Marke von 1,04 Dollar gefallen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,0401 (Dienstag: 1,0445) Dollar festgesetzt.

Am Vormittag werden von der Europäischen Zentralbank noch Zahlen zur Geldmengenentwicklung und der Kreditnachfrage in der Eurozone veröffentlicht. "Die europäische Geldmengenentwicklung dürfte einmal mehr zeigen, dass die Kreditnachfrage nur ganz leicht anzieht", erwartet Analyst Dirk Gojny von der National-Bank. Von den Konjunkturdaten seien daher keine Impulse zu erwarten./jsl/das