Devisen: Eurokurs gefallen - britisches Pfund unter Druck

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Dienstag gefallen.



Die europäische Gemeinschaftswährung wurde am Mittag bei 1,0631 US-Dollar gehandelt. Im frühen Handel hatte der Euro noch 1,0663 Dollar gekostet. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,0663 Dollar festgesetzt.

Enttäuschend ausgefallene Konjunkturdaten lasteten auf dem Euro. So ist die Industrieproduktion in der Eurozone im Januar schwächer gestiegen als erwartet. Die Konjunkturerwartungen des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) legten im März zwar zu, blieben jedoch hinter den Erwartungen zurück. "Die geringe Aufwärtsbewegung zeigt die derzeitige Unsicherheit über die weitere Entwicklung der Konjunktur an", kommentierte ZEW-Präsident Achim Wambach.

Unter Druck geriet das britische Pfund. Zum US-Dollar fiel die Währung auf den tiefsten Stand seit Mitte Januar. Marktbeobachter erklärten den Kursverlust damit, dass der Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union (EU) mit der Zustimmung des britischen Parlaments näher rückt. Vor allem aber hätten Pläne der schottischen Regionalregierung für ein neues Unabhängigkeitsreferendum belastet.

Devisenexperte Ulrich Leuchtmann von der Commerzbank zeigte sich überrascht, dass die Kursverluste beim britischen Pfund nicht stärker ausfallen. Es sei noch lange nicht ausgemacht, ob das britische Parlament den Schotten ein Votum über ihre Unabhängigkeit gestatten werde. Allerdings könne nicht ausgeschlossen werden, dass die Schotten letztendlich nicht doch unabhängig werden. "Wie hoch das Leistungsbilanzdefizit des Rest-Königreichs dann ausfallen würde, mag ich mir gar nicht vorstellen", schreibt Leuchtmann./jsl/tos/edh