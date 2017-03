Devisen: Eurokurs gefallen - Aussicht auf steigende US-Zinsen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aussicht auf bald steigende US-Leitzinsen haben den Kurs des Euro am Donnerstag erneut belastet.



Im Mittagshandel wurde die europäische Gemeinschaftswährung mit 1,0521 US-Dollar gehandelt. Im frühen Handel hatte der Euro noch etwas höher notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,0533 (Dienstag: 1,0597) Dollar festgesetzt.

In der Nacht zum Donnerstag hat in den USA auch das Direktoriumsmitglied der US-Notenbank Fed, Lael Brainard, Hinweise für eine erneute Anhebung des Leitzinses bei der nächsten Zinssitzung Mitte des Monats geliefert. Nach den jüngsten Äußerungen aus den Reihen der US-Notenbank schätzt der Devisenmarkt eine schnelle Zinserhöhung noch im März "als immer wahrscheinlicher" ein, kommentierte Expertin Esther Reichelt von der Commerzbank. Die vergleichsweise leichten Kursverluste des Euro erklärte sie mit der anhaltenden Unsicherheit der Anleger mit Blick auf die Politik der US-Regierung unter Präsident Donald Trump.

Die in der Eurozone auf den höchsten Stand seit vier Jahren gestiegene Inflationsrate bewegte den Eurokurs nicht. Die Verbraucherpreise waren im Februar um 2,0 Prozent zum entsprechenden Vorjahresmonat gestiegen. Eine baldige geldpolitische Wende durch die Europäische Zentralbank (EZB) erwarten Experten jedoch nicht. "Da die inflationstreibenden Energiepreiseffekte nun auslaufen, geht es in den kommenden Monaten mit den Teuerungsraten bereits wieder bergab", erklärte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt bei der VP Bank. "Letztlich handelte es sich beim Inflationsanstieg also um ein kurzes Intermezzo."/jsl/jkr/fbr