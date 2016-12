Devisen: Eurokurs gefallen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Eurokurs ist am Mittwoch gefallen.



Die europäische Gemeinschaftswährung wurde gegen Mittag mit 1,0419 US-Dollar gehandelt. Im frühen Handel war der Euro noch auf 1,0480 Dollar gestiegen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,0445 (Freitag: 1,0446) Dollar festgesetzt.

Auch robuste Konjunkturdaten aus Italien stützten den Euro nicht. Die Stimmung in den italienischen Unternehmen und bei den Verbrauchern hat sich sich im Dezember überraschend aufgehellt. Damit haben sich weder die Krise des Bankhauses Monte dei Paschi noch das gescheiterte Verfassungsreferendum negativ auf das Vertrauen der Wirtschaftsakteure ausgewirkt. Am Nachmittag stehen in den USA Zahlen zum Immobilienmarkt auf dem Kalender./jsl/jkr/mis