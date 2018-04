Devisen: Eurokurs fällt zeitweise unter 1,21 US-Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Eurokurs hat am Donnerstag weiter nachgegeben.



Die geldpolitischen Beschlüsse der Europäischen Zentralbank (EZB) stützten die Gemeinschaftswährung nur kurzzeitig. Nach dem tiefsten Stand seit über drei Monaten bei 1,2098 US-Dollar kostete sie im New Yorker Handel zuletzt 1,2104 Dollar. Die EZB hatte den Referenzkurs davor auf 1,2168 (Mittwoch: 1,2185) Dollar festgesetzt; der Dollar kostete damit 0,8218 (0,8207) Euro.

Die Währungshüter hatten klargemacht, dass sie ihre Geldpolitik erst einmal nicht verändern und die Leitzinsen weiter auf einem Rekordtief halten. EZB-Präsident Mario Draghi dämpfte zwar die Sorgen vor einer Konjunkturflaute in der Eurozone, räumte aber einen überraschend starken Rückgang einiger Stimmungsindikatoren ein./gl/he