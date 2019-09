Devisen: Eurokurs fällt wieder unter 1,10 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Mittwoch gesunken.



Am Morgen rutschte die Gemeinschaftswährung wieder knapp unter die Marke von 1,10 US-Dollar und wurde zuletzt bei 1,0996 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,1003 Dollar festgesetzt.

Marktbeobachter sprachen von einer leichten Gegenbewegung, nachdem unerwartet schwache Konjunkturdaten aus den USA am Vortag den Dollar belastet und dem Euro im Gegenzug Auftrieb verliehen hatten. Im September hatte sich die Stimmung amerikanischer Verbraucher deutlich eingetrübt.

Eine leichte Gegenbewegung zeigte sich am Morgen auch beim britischen Pfund, das ein Teil der Vortagesgewinne wieder abgeben musste. Die britischen Abgeordneten werden im Tagesverlauf aus ihrer Zwangspause ins Parlament zurückkehren. Das oberste britische Gericht hatte in einem historischen Urteil am Dienstag die von Premier Boris Johnson auferlegte Suspendierung des Unterhauses mit sofortiger Wirkung aufgehoben./jkr/fba