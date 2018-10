Devisen: Eurokurs fällt unter 1,15 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Montag nach schwachen Industriedaten aus Deutschland wieder unter 1,15 US-Dollar gefallen.



Am Vormittag wurde die europäische Gemeinschaftswährung bei 1,1480 Dollar gehandelt. Im frühen Handel hatte er noch 1,1535 Dollar gekostet. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,1506 Dollar festgesetzt.

Belastet wurde der Euro von enttäuschenden Zahlen aus der deutschen Industrie. Die Produktion im verarbeitenden Gewerbe war im August überraschend den dritten Monat in Folge gefallen. "Die heutigen Zahlen und der Abwärtstrend bei den Auftragseingängen sprechen dafür, dass die Schwäche der deutschen Wirtschaft wohl bis zum Jahresende anhalten wird", sagte Devisenexperte Marco Wagner von der Commerzbank. Allerdings mache das Ifo-Geschäftsklima Hoffnung auf ein Wiedererstarken der Wirtschaft Anfang 2019. Der Stimmungsindikator hatte sich zuletzt stabilisiert.

Allerdings fiel zunächst auch der von dem Finanzdienstleister Sentix erhobene Konjunkturindex für die Eurozone im Oktober stärker als erwartet. Die Unsicherheiten über den fiskalpolitischen Kurs in Italien und die Autobranche in Deutschland drückten auf die Stimmung.

In den USA stehen am Nachmittag keine wichtigen Konjunkturdaten auf dem Kalender./jsl/jkr/mis