Devisen: Eurokurs fällt unter 1,08 Dollar - Einkaufsmanagerindizes belasten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Eurokurs ist am Donnerstagmorgen nach kurzen Stabilisierungsversuchen wieder unter Druck geraten.



Die europäische Gemeinschaftswährung wurde zuletzt mit 1,0792 Dollar gehandelt. Das bisherige Tagestief lag bei 1,0785 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,0867 (Dienstag: 1,0837) US-Dollar festgesetzt.

Extrem schwache Einkaufsmanagerindizes aus den größten Volkswirtschaften des Euroraums ließen die Gemeinschaftswährung zwischenzeitlich auf ein neues Tagestief fallen. Sowohl die deutschen als auch die französischen Indizes zu Industrie und Dienstleistungen waren im April laut erster Schätzung nochmals deutlich hinter den Erwartungen geblieben und hatten im Dienstleistungsbereich neue historische Tiefs ausgelotet.

Auch die Videokonferenz EU-Gipfels am Nachmittag könnte belasten. Es geht dort primär um Krisenhilfen für besonders von der Corona-Krise betroffene Länder wie Spanien und Italien. Ob es zu einer Einigung kommt, ist fraglich. "Konflikt-und Enttäuschungspotenzial ist vorhanden und der Euro könnte unter Druck geraten", merkte Analyst Patrick Boldt von der Helaba in einem Kommentar an.

In den USA stehen die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe im Fokus. Nach dem zuletzt dramatischen Anstieg der Arbeitslosigkeit rechnen Experten mit zusätzlichen weiteren 4,5 Millionen Arbeitslosen./mf/jsl/mis