Devisen: Eurokurs fällt nach schlechten Konjunkturdaten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Freitag nach der Veröffentlichung von enttäuschenden Daten zur Stimmung der Einkaufsmanager in der Eurozone gesunken.



Am Vormittag wurde die Gemeinschaftswährung bei einem Tagestief bei 1,1281 US-Dollar gehandelt und damit etwa einen halben Cent schwächer als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,1371 Dollar festgesetzt.

Der vom Forschungsinstitut Markit erhobene Einkaufsmanagerindex für die Eurozone fiel im Dezember auf den tiefsten Stand seit rund vier Jahren. Die Unternehmensstimmung trübt sich in Europa somit zunehmend ein. Analysten hatten einen Anstieg erwartet. Auch in Deutschland und Frankreich fielen die Indikatoren schlechter aus als geschätzt. In Frankreich unterschritten sie sogar die Wachstumsgrenze von 50 Punkten.

Am Nachmittag werden zudem Daten zur Industrieproduktion in den USA veröffentlicht, die für neue Impulse im Handel mit dem Euro sorgen könnten./elm/jkr/jha/