Devisen: Eurokurs fällt im US-Handel wieder unter 1,17 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Dienstag im US-Handel wieder etwas zurückgekommen.



Nach seinem Sprung über 1,17 US-Dollar kurz nach dem Handelsstart an der Wall Street gab er wieder nach und wurde rund zwei Stunden vor dem US-Börsenschluss mit 1,1692 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1710 (Montag: 1,1633) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8540 (0,8596) Euro gekostet./ck/he