Devisen: Eurokurs fällt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Freitag nachgegeben.



Am Mittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1131 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,1115 Dollar festgesetzt.

Nach dem Zinsentscheid der EZB am Vortag hatte sich der Eurokurs am Freitagmorgen stabilisiert. Die Notenbank veränderte zwar nicht ihre Leitzinsen, EZB-Präsident Mario Draghi bestärkte aber aufgrund der Unsicherheiten durch Handelskonflikte und den Brexit seine Bereitschaft zur Lockerung der Geldpolitik. Die Gefahr einer Rezession hält Draghi jedoch für relativ niedrig.

Am Nachmittag könnten Konjunkturindikatoren aus den USA für etwas Bewegung sorgen. Es wird die erste Schätzung zum Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal erwartet. In der kommenden Woche steht dann die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed an. Am Markt wird fest mit einer Zinssenkung gerechnet./elm/jkr/jha/